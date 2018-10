È L'INTER DI ICARDI

Mercoledì 3 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Alessio AgnelliMILANO - «Col Psv niente calcoli. Se ne fai troppi, rischi di limitare le potenzialità della squadra. Noi cercheremo di vincere, facendo attenzione». La prudenza non è mai troppa, visti i numeri da fuoriserie dell'11 di Van Bommel in Eredivisie (7 vittorie su 7, compreso un 3-0 all'Ajax, 26 gol fatti e 3 subiti) e lo status di matricola della sua Inter in Europa.Ma questa sera (ore 21) l'Inter di Luciano Spalletti scenderà in campo al Philips Stadion di Eindhoven con un solo obiettivo: i 3 punti, fondamentali per avvicinarsi a grandi passi alla qualificazione agli ottavi di Champions «perché noi dobbiamo giocare sempre per vincere - ha proseguito il tecnico toscano in conferenza -. Al di là dei calcoli, che ho mai fatti per principio penso che sia questo il modo di fare giusto per affrontare una partita e non generare imbarazzo o timore nei giocatori, quando devi trasferire qualcosa alla squadra. Quindi proveremo a vincere con il Psv, magari tenendo bene in mente le insidie degli avversari che sono facilmente individuabili».E costruiti a immagine e somiglianza di Van Bommel, «con diverse qualità, perché sono forti dal punto di vista fisico, hanno individualità importanti e un impatto su ogni momento della gara, proprio come il loro allenatore, uno di carattere quando giocava».Ma, dalla vittoria col Tottenham, la musica è cambiata e «ora la squadra deve tirare fuori tutto- ha sottolineato Spalletti -. L'aria è diventata subito più massiccia, appena abbiamo iniziato a parlare del Psv. Dalle ultime vittorie abbiamo ricevuto una grande spinta sulla personalità e sulla forza per potere indossare questa maglia. Dentro la partita ci vorrà il massimo».Dal punto di vista tattico, nessun cambiamento. «Si va avanti sulla strada del 4-2-3-1, un'idea sola per ora». Unico dubbio di formazione sull'esterno destro d'attacco, con Politano (provato ieri in allenamento) in vantaggio su Candreva. In difesa di nuovo tra i convocati Sime Vrsaljko, in odore di panchina. Nel ruolo di terzino destro, D'Ambrosio, che «sta bene ed è in perfette condizioni- ha concluso il tecnico di Certaldo - .Vrsaljko ha fatto il suo programma individuale, sviluppandolo tutto e bene. E' possibile che sia tra i 18».riproduzione riservata ®