E l'Inghilterra smarrì anche il fair play

Stefania Cigarini

You have to know how to loose, Bisogna saper perdere; ma questa volta gli inglesi non hanno compreso, né digerito la lezione d'italiano. Hanno sommerso di fischi l'inno di Mameli, coperto di contumelie Chiesa infortunato, si sono strappati di dosso la medaglia del secondo posto quasi fosse rovente. E si sono presi a mazzate tra loro, ovvero migliaia di persone (non si possono chiamare tifosi) hanno fatto il tiro al bersaglio social con Rashford, Sancho e Saka, tre giocatori della Nazionale inglese che, oltre ad aver sbagliato i rigori difettano, secondo loro, nel colore della pelle. Vergogna ha socialmente tuonato il premier Johnson (sorpreso a gufare spudoratamente con Cruise e Beckham); Nauseato ha postato il principe William di fronte a questa valanga razzista, ma lui per primo è sgattaiolato via a fine partita. Mazzate reali - botte vere - sono arrivate ai tifosi italiani incrociati per le strade dopo il match. Se Manners make the man (le maniere fanno l'uomo), questi inglesi avevano perso già prima del fischio d'inizio.

Ultimo aggiornamento: Martedì 13 Luglio 2021, 05:01

