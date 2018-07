E l'erede Leotta debutta su Fox nello spettacolo

Mercoledì 4 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

ROMA - Diletta Leotta ha fatto passi da gigante. È diventata un'icona sui social. È stata invitata perfino al Teatro Ariston di Sanremo come ospite. La sua popolarità è in crescita vertiginosa. Il suo profilo twitter vanta già circa 140 mila follower. E per ottenerli sono bastati poco più di mille tweet in sei anni. Ma è su Instagram che Diletta spacca tutto: le sue foto vanno a ruba. I follower hanno superato quota 2 milioni e 600 mila. A ogni stagione crescono i suoi impegni televisivi, e di recente anche radiofonici grazie a una collaborazione con Radio 105. La Serie B resta il suo piatto preferito, anche se più di qualcuno ormai l'accosta alla massima serie. Anzi, la vedono come l'erede al trono di Ilaria D'Amico. Addirittura fin dalla prossima stagione. Certo, dovrà rifletterci bene, perché il programma sulla B è lungo e le permette una conduzione da protagonista assoluta e ben visibile, mentre gli spazi tra una partita e l'altra della A sono apparizioni più sintetiche.Intanto Diletta si diletta con un format lanciato qualche anno fa da Simona Ventura. Il contadino cerca moglie, il dating show in onda in autunno su Foxlife (Sky, 114) con protagonisti cinque contadini che ospitano nelle loro fattorie delle single desiderose di innamorarsi della campagna (e del contadino). (M. Cas.)riproduzione riservata ®