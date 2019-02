E l'Azienda assume 250 nuovi autisti

Venerdì 8 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Duecentocinquanta nuovi autisti e centocinquanta operai in più nel 2019. Questo, secondo i sindacati, conterrà il piano assunzionale di Atac quest'anno. I dati non sono ancora messi nero su bianco, ma i rappresentanti di Cgil e Cisl concordano sulle previsioni. «Si prevedono seicento nuovi autisti in tre anni, di cui 250 nel 2019 e 350 tra il 2020 e 2021.Sono tutti contratti rinnovabili, a cui si uniranno anche i nuovi ingressi di operai dediti alla manutenzione dei mezzi e delle infrastrutture metro-ferroviarie. Quest'anno ci attendiamo circa 150 assunzioni in questo settore», spiega Roberto Ricci (Fit Cisl). E il collega della Filt Cigl, Daniele Fuligni, aggiunge: «I numeri delle assunzioni saranno formalizzati in un successivo accordo, previo controllo della proprietà. Intanto, l'intesa raggiunta è molto importante».(P. L. M.)