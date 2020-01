E l'Archimede chiude per... freddo

Scuola chiusa per freddo: ieri in classe si battevano i denti e oggi i ragazzi restano a casa. A far tremare gli studenti non erano le interrogazioni ma il gelo: al liceo Archimede- Pacinotti nella sede di via Vaglia, in zona Val Melaina, la caldaia è rotta e al rientro in classe, dopo le festività natalizie, si ghiacciava. E così gli studenti mercoledì sono usciti alle 10 e ieri sono entrati a far lezione con plaid e coperte indosso, tazze calde e felponi. Una forma di protesta per fare emergere un problema ben noto, comune anche a tanti istituti di Roma. Sistemi di riscaldamenti vecchi e bisognosi di manutenzione, guasti tecnici e interventi a singhiozzo fanno sì che, troppo spesso, nelle classi faccia davvero troppo freddo: con i termometri che segnano anche 10 gradi. Ora è il caso dell'Archimede- Pacinotti, che ospita oltre 700 studenti tra l'indirizzo dell'istituto tecnico e quello del liceo scientifico. La scuola oggi resterà chiusa, come annunciato dalla preside Orsini con una circolare, e la didattica verrà sospesa per permetter la riparazione della caldaia. (L. Loi.)

Venerdì 10 Gennaio 2020, 05:01

