E l'Ama presenta il piano delle spiagge

«Potenziamento della raccolta »porta a porta« per le oltre 100 attività balneari del litorale di Ostia, per le 77 utenze commerciali del Porto turistico e per tutte le altre utenze non domestiche presenti sul lungomare; pulizia sulla via Litoranea e sulle aree più frequentate; campagna di comunicazione e sensibilizzazione; attività di verifica e accertamento svolta in sinergia da Ama e Polizia di Roma Capitale. Questi i punti cardine del »Piano Mare 2019«, attuato da Ama d'intesa con l'Amministrazione di Roma Capitale e il X Municipio, che andrà avanti fino a settembre». È quanto fa sapere una nota dell'azienda. Fino alla fine della stagione estiva, Ama «ha potenziato tutti i servizi per garantire la pulizia e la corretta gestione dei rifiuti. Il piano pone particolare attenzione alle oltre 100 attività balneari (stabilimenti, chioschi, ristoranti, circoli, ecc.) presenti nelle aree del Lido, di Capocotta, dei Cancelli e della Spiaggia del Presidente. È infatti attivo un servizio porta a porta con oltre 560 contenitori, 400 dei quali per le frazioni da raccolta differenziata (scarti alimentari; contenitori in plastica e metallo; contenitori in vetro; carta e cartone)».

Lunedì 22 Luglio 2019, 05:01

