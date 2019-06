E l'Ama pensa a lavare i cassonetti

Prosegue a ciclo continuo l'attività di svuotamento dei cassonetti stradali e di pulizia nelle aree che, a macchia di leopardo, presentano ancora giacenze di rifiuti. A queste operazioni si accompagna il monitoraggio di punti sensibili come aree esterne di scuole, asili nido, ospedali, fermate bus/metro, ecc., con interventi mirati che scattano in caso di necessità. L'impianto tmb aziendale di Rocca Cencia ha già ripreso ad operare regolarmente. La situazione è complessivamente in progressivo miglioramento». Così una nota di Ama. «La Municipalizzata capitolina per l'Ambiente - aggiunge - d'intesa e in coordinamento con l'amministrazione di Roma Capitale, con l'accentuarsi del caldo, ha intensificato le attività di igienizzazione e sanificazione dei contenitori stradali, in particolare quelli marroni dedicati agli scarti alimentari e organici. Gli interventi proseguiranno anche nei prossimi giorni secondo itinerari prestabiliti su tutto il territorio comunale. Sono oltre 1.500 i cassonetti stradali igienizzati mediamente ogni giorno.

