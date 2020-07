E l'Ama non pulisce dopo gli sgomberi

Sbandati che dormono in strada, su letti di fortuna, e usano i vicoli del rione Monti come una latrina: la polizia municipale organizza l'intervento per il decoro ma poi salta tutto. Il motivo? L'Ama non può intervenire, non rientra nel contratto di servizio. Serve un finanziamento ad hoc ma il Campidoglio non lo ha previsto. È accaduto l'ultima volta il 25 giugno scorso, su piazza San Martino ai Monti, ma potrebbe capitare ovunque visto che sono oltre 3mila i senza tetto che dormono in strada a Roma. Gli interventi si fermano perché nessuno poi andrebbe a ripulire l'area. «È vergognoso che una splendida piazza come San Martino ai Monti denuncia Giorgio Carra, consigliere del Municipio 1 - sia in balìa di bivacchi e taglieggiamento perché l'amministrazione Raggi ha dimenticato di inserire nel contratto Ama un servizio essenziale. Roma è sempre stata una città solidale e deve continuare ad esserlo, ma i residenti hanno diritto alla sicurezza».(L. Loi.)

Ultimo aggiornamento: Martedì 14 Luglio 2020, 05:01

