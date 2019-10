E l'Ama insiste: «Non gettate i rifiuti»

Roma al collasso sul fronte rifiuti con lo sciopero del 25 ottobre che si somma all'emergenza. Per i dipendenti di Ama l'astensione nella raccolta inizierà con il primo turno di venerdì fino alle 4:30 di sabato mattina. Dunque, l'appello al senso civico dei romani: Potrebbero verificarsi dei disagi nella regolare erogazione dei servizi normalmente assicurati - fa sapere l'azienda - Si invitano i cittadini a non abbandonare sacchetti dei rifiuti in terra in presenza di eventuali cassonetti non svuotati. A causa della mobilitazione, inoltre, potrebbero verificarsi disagi agli sportelli destinati alle pratiche della Tariffa Rifiuti di via Capo d'Africa 23/B, via Mosca 9 e via G. Amenduni snc a Ostia. Restano però assicurati, fa sapere Ama, i servizi essenziali e le prestazioni indispensabili: pronto intervento a ciclo continuo; raccolta pile, farmaci e siringhe abbandonate; pulizia mercati; raccolta rifiuti prodotti da case di cura, ospedali, caserme, comunità recupero tossicodipendenti. Assicurata anche pulizia e svuotamento dei cestini di alcune aree di interesse turistico-artistico e museale del Centro storico. Saranno colpiti dallo sciopero anche i servizi cimiteriali.(F. Sci.)

Mercoledì 23 Ottobre 2019, 05:01

