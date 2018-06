E l'alcol test all'investitore diventa un giallo «Mai effettuato»

Giovedì 28 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

«Una lacuna giustificata dall'urgenza». Questa la giustificazione uffiale fornita ai legali di Narducci. Fabio Feola, il giovane responsabile dell'investimento mortale in cui hanno perso la vita lo chef e la sua collaboratrice Giulia Puleio, 25 anni, non è stato sottoposto all'alcoltest subito dopo l'incidente mortale.Feola infatti è stato subito trasportato in ambulanza al policlinico Gemelli: era in codice rosso, condizione che esclude lo svolgimento immediato dell'esame. L'ospedale invece venerdì notte ha effettuato i prelievi del sangue, i cui risultati saranno a disposizione del pm Pietro Pollidori nei prossimi giorni.Feola sostiene di non aver occupato la carreggiata su cui procedeva lo chef. Tuttavia un testimone oculare dell'incidente ha fornito una descrizione della tragedia del tutto diversa. Si tratta di un signore anziano, ascoltato dalle forze dell'ordine nelle ore successive al dramma. Questa la sua deposizione ritenuta attendibile dal pm: la Mercedes guidata da Feola si sarebbe spostata all'improvviso sulla corsia opposta e la manovra secondo il testimone ha causato lo scontro frontale.