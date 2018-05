E Inzaghi attende: decido alla fine

Martedì 15 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

ROMA - «Scenderemo in campo certi di potercela fare ad andare in Champions». Simone Inzaghi punta tutto sulla Lazio nell'Europa che conta. Nonostante il mezzo passo falso a Crotone il tecnico è certo che alla fine saranno i biancocelesti a conquistare il quarto e ultimo posto utile: «Manca una settimana al traguardo, siamo vicini a qualcosa di importantissimo che ci siamo meritati col lavoro ha detto a margine della consegna del Premio Beppe Viola - e comunque vada è stata una stagione straordinaria».Poi il tecnico biancoceleste torna sullo spinoso caso De Vrij: farlo giocare o no visto il contratto già firmato con l'Inter? E se proprio lui dovesse commettere un errore fatale? «Ci alleneremo durante la settimana e poi deciderò per il meglio della squadra - glissa Inzaghi - Lui è un professionista e un ottimo giocatore, se giocherà lo farà al meglio onorando la società, i tifosi e i compagni con cui ha condiviso tante gioie in questi anni». (E.Sar.)riproduzione riservata ®