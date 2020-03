È iniziata questa mattina, con l'abbattimento dei manufatti abusivi, la bonifica dell'area del litorale di Roma, a Ostia, dove sorge l'ex stabilimento L'Arca. A dare il via all'abbattimento Virginia Raggi, sindaco di Roma, e la presidente del Municipio X Giuliana Di Pillo. «Già da questa estate sarà una spiaggia libera, con i servizi, i bagnini, i bagni le docce», ha esultato Raggi. Il costo della demolizione è stato di 130mila euro Iva esclusa ed arriva dopo un lungo iter burocratico. «Il municipio e il dipartimento Urbanistica - ha raccontato la presidente Di Pillo - hanno fatto un lavoro enorme per ricostruire la filiera degli atti e arrivare all'abbattimento di oggi. I permessi non erano corretti, non c'era interesse pubblico ad acquisire queste strutture nei beni del demanio e quindi oggi abbiamo potuto procedere l'abbattimento».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 5 Marzo 2020, 05:01

