E in Uk Boris scende in campo: «Mi farò iniettare il siero di Oxford»

Il Regno Unito mantiene il netto vantaggio sulla Ue in termini di vaccinazioni effettuate. E ieri il premier Boris Johnson, nel Question Time del mercoledì alla Camera dei Comuni, ha rivelato d'aver ricevuto la convocazione per vaccinarsi contro il Covid, rientrando nella fascia di età degli ultracinquantenni inserita ora nella nuova fase della campagna vaccinale britannica. Riceverò la prima dose del vaccino «molto presto», ha detto il primo ministro Tory. E «sarà certamente AstraZeneca», ha tenuto a precisare, come a rispondere alla sospensione cautelare di questo siero decisa da alcuni Paesi Ue, ma non condivisa da Londra.

«Non vi sono evidenze» che i vaccini anti-Covid sviluppati dall'università di Oxford e prodotti da AstraZeneca accrescano il pericolo di trombo-embolie su chi li ha ricevuti», ha ribadito ieri Matt Hancock, ministro della Sanità del governo inglese, rivolgendosi ai connazionali dalle colonne del popolare Sun in un Paese nel quale sono state già inoculati 26,5 milioni di antidoti: oltre 11 milioni dei quali forniti dall'anglo-svedese AstraZeneca e 15 milioni dall'americana Pfizer.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 18 Marzo 2021, 05:01

