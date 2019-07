E in Regione in fumo il container per la carta

Tanta paura, ma fortunatamente senza alcuna conseguenza, ieri pomeriggio nella sede della Regione Lazio, dove un contenitore per la raccolta differenziata della carta è andato a fuoco. Il rogo si è originato in un bidone situato nel cortile esterno della sede della Regione, in via Rosa Raimondi Garibaldi.

A spegnere l'incendio sono stati alcuni addetti alla vigilanza della sede della Regione, insieme ad alcuni agenti della Polizia di Stato, che si trovavano nella zona per un sit-in dei movimenti per il diritto alla casa. Il rogo, comunque, non ha causato danni né feriti.

L'origine delle fiamme non sembrerebbe essere dolosa, ma per stabilirlo con certezza saranno visionate le registrazioni delle telecamere di sicurezza installate nel cortile interno della sede della Regione. Non si esclude, comunque, che a causare l'incendio possa essere stato un mozzicone di sigaretta gettato ancora acceso. Il rogo ha seguito a breve distanza di tempo quello, ben più esteso, avvenuto nella vicina zona della Magliana, dove è andato a fuoco un deposito di pneumatici in via del Cappellaccio.(E. Chi.)

