E in Regione Fdi presenta il suo piano

Il gruppo Consiliare di Fratelli d'Italia alla Regione Lazio ha illustrato il piano Rifiuti Zero con un decalogo di proposte finalizzate alla riorganizzazione della filiera dello smaltimento. «La conclamata inefficienza del ciclo dei rifiuti a Roma ha determinato un progressivo degrado ambientale, igienico e sanitario che ormai raggiunge livelli di guardia come attesta l'allarme sanitario per l'aumento delle infezioni nei bambini. Responsabile della crisi anche la Regione Lazio, che in sette anni non ha saputo mettere in campo un nuovo piano rifiuti, ma solo un'ordinanza che scarica sulle altre province l'emergenza capitolina e non considera le richieste di chiusura delle discariche e di bonifica dei siti inquinati in quei territori». Ecco il pacchetto di misure: sostegno ai Comuni per ampliare la raccolta porta a porta; introduzione della tariffa puntuale in base alla quantità dei rifiuti indifferenziati conferita dalle utenze; incremento degli impianti sul territorio per garantire autosufficienza nella chiusura del ciclo dei rifiuti, con procedure ecologicamente ed economicamente sostenibili, privilegiando il recupero di materia dai rifiuti urbani; adeguamento Centri di Raccolta per la differenziata; recupero e selezione dei materiali leggeri e degli imballaggi; riconversione degli impianti Tmb di Ama con tecnologie che recuperano la materia.

Giovedì 21 Novembre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA