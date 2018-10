E in città la mappa dei Ghostbuster

Lunedì 29 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Vestire i panni di un Ghostbuster e andare a caccia di spettri, senza perdere un colpo. Adesso si può, grazie alla FantasMAPPA, la cartina dei luoghi di Roma dove si nascondono gli spiriti di personaggi storici e leggendari, per lo più femminili. Come Ponte Sisto, da cui ogni sette aprile si vede passare Olimpia Maidalchini, alias Donna Olimpia, che si tuffa nel Tevere con la carrozza trainata da diavoli.Ancora: i viali del Pincio, dove vaga Messalina; il Portico d'Ottavia, con Berenice che aspetta l'imperatore Tito; o Ponte Sant'Angelo, luogo in cui Beatrice Cenci appare con la sua testa fra le mani. La FantasMAPPA Guida ai Misteri di Roma, in formato pieghevole, con testi di Alberto Toso Fei e illustrazioni di Manfredi Ciminale, uscita con Tic Edizioni di Roma, sarà presentata domani, antivigilia della notte di Ognissanti, alle ore 18.30 presso la Libreria Tic di via Agostino Bertani 9, in piazza San Cosimato, riproponendo alcuni racconti delle quasi 50 storie della cartina, divertente anche solo da leggere: per accedere alla narrazione, bisogna riconoscere le icone. Della Roma leggendaria si ricordano la Fontana delle Api di piazza Barberini, profetica nel prevedere la morte di un pontefice; o l'oste di piazza Navona, la cui testa guarda dall'alto i luoghi dove visse. Tutte vicende di una Roma arcana, oggi svelate in una mappa, da consultare o da usare come strenna di Natale, per regalare il tour più spettrale tra i meandri della Città eterna.(S. Qua.)