E in città è sempre più emergenza rifiuti

Continua l'emergenza rifiuti a Roma. Decine e decine di segnalazioni che puntualmente arrivano dai cittadini. Le ultime in ordine, si raccolgono al Roma Nord sulla Cassia, nella porta della Via Francigena, e nelle zone di Spinaceto e Tor de Cenci, estremo sud della periferia. Un segnale che rivela come un pò tutta la città sia letteralmente inondata dal degrado nelle strade. Le vie della città sono contornate da rifiuti di ogni genere. Materassi, cartoni, scatole, di tutto e di più.

A Spinaceto, Laurentino e Tor De Cenci invece è una vera e propria corsa ai cassonetti. Dal 2009, la zona ne è stata privata in gran parte, essendo stata una delle prime dove è stato sperimentato il porta a porta che tuttavia non riesce a coprire tutto il territorio, motivo per cui i residenti hanno chiesto uno sforzo alle istituzioni per rafforzare il servizio. Ed ecco che l'ultima idea del Campidoglio, sembra essere quella di richiedere ad Ama di spedire i rifiuti all'estero; un servizio terminato un anno fa, quando i rifiuti venivano spediti in Germania ed Austria. Una soluzione che potrebbe però tornare in auge vista la situazione di emergenza che vive Roma.(M. Mon.)

Mercoledì 19 Giugno 2019, 05:01

