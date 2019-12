E in città è di nuovo emergenza

È allarme rifiuti nella capitale. Mentre Campidoglio e Regione Lazio sono sempre più ai ferri corti l'emergenza torna a farsi sentire. Nello scontro a colpi di ordinanze e ultimatum, soluzioni transitorie (per l'invio dei rifiuti a Civitavecchia) e proteste di cittadini e amministrazione (del Comune dell'hinterland romano che non ci stanno a diventare la pattumiera di Roma), la capitale continua a essere sommersa dalla spazzatura. Le strade sono invase dai rifiuti, i cassonetti strabordano e sui marciapiedi cumuli di sacchetti emanano cattivi odori. E la situazione è la stessa di quartiere in quartiere. Da Tor Bella Monaca, al Prenestino, al Salario, alla Cassia, passando per l'Eur, Parioli, Prati e il centro storico, la città è sommersa dal pattume. Fuori dai locali e davanti alle vetrine dei negozi, all'ingresso dei portoni dei palazzi romani, l'immondizia la fa da padrona. E il problema non è più solo il degrado e l'immagine di Roma nel resto di Italia e del mondo: l'allerta è igienico sanitaria con tutti i potenziali rischi che ne conseguono per la salute dei cittadini.(F. Sci.)

