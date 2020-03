E in città è di nuovo caos rifiuti

Cassonetti stracolmi, molto spesso di materiali ingombranti che andrebbero smaltiti in modo diverso. L'emergenza coronavirus, a Roma, ha un inevitabile impatto anche su quella dei rifiuti. Visto anche l'aumento della produzione degli scarti. In tutte le zone della capitale, infatti, iniziano ad essere evidenti gli effetti delle recenti disposizioni di Ama sul contrasto al Covid-19. Misure necessarie, soprattutto per tutelare la salute degli operatori, ma che hanno effetti negativi sulla raccolta dei rifiuti.

Nelle zone interessate dalla differenziata porta a porta, dal 17 marzo è stata ridotta a una volta a settimana la raccolta di ogni genere di rifiuti, fatta eccezione per l'organico. Nelle altre zone, la situazione è anche peggio per via della chiusura (dal 12 marzo fino al 3 aprile, con probabile proroga) dei centri di raccolta per i rifiuti ingombranti. Ed ecco che dentro ed accanto ai cassonetti, iniziano a comparire rifiuti di ogni tipo, dai materassi ai televisori, passando per altri elettrodomestici e mobili ormai logori. L'inevitabile effetto congiunto di una raccolta a mezzo servizio con l'inciviltà di una parte dei residenti.(E. Chi.)

