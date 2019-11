E in città continua l'emergenza dell'Ama

Marconi in protesta, cittadini e commercianti sul piede di guerra: troppa sporcizia, tagliateci la tariffa sui rifiuti. Non accenna a migliorare la situazione nelle strade di viale Marconi, piene di negozi. I cittadini e i negozianti che si stanno mobilitando spiega Piergiorgio Benvenuti, presidente nazionale del Movimento Ecologista Ecoitaliasolidale in prima linea su viale Marconi per chiedere di pagare meno la tariffa dei rifiuti: sono arrabbiatissimi. Ed è comprensibile, gli sono vicino: prendiamo via Grimaldi, una bella strada commerciale, è in condizioni indescrivibili e inaccettabile in una città che si basa sul commercio. Roma in queste condizioni n non c'è mai stata problema di immagine ma presto anche di emergenza sanitari tra piccioni, corvi e topi. Mancano i servizi elementari, compresi quelli destinati ai bambini. Basta dare un'occhiata al parco giochi sul Lungotevere di Pietra Papa: sporco e decisamente pericoloso, visto che alle 17 non c'è più la luce del sole e gli alberi, cresciuti in maniera spropositata, impediscono ai lampioni di illuminare.(L. Loi.)

Giovedì 7 Novembre 2019, 05:01

