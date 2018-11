E in California inferno di fuoco: distrutte anche le superville Vip

Martedì 13 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Neil Young, Gerard Butler, Miley Cyrus. Tutti hanno perso la loro casa nella zona vip di Malibù, in California, per la violenza delle fiamme che hanno già ucciso 31 persone. L'attore scozzese Gerard Butler ha postato una foto su Twitter con un desolante commento: «Ecco cosa resta della mia abitazione». Dietro ci sono solo fumo, un'auto carbonizzata e l'ex dimora divorata dal fuoco. Identica sorte per il cantautore canadese Neil Young che attacca Trump: «Il cosiddetto presidente Donald Trump su Twitter ha dato la colpa dei danni alla cattiva gestione delle foreste e minacciato il ritiro dei fondi federali. La vera ragione degli incendi invece è il cambiamento climatico». La popstar Miley Cyrus ha detto di essere «fra i fortunati» per essere riuscita a scappare dal fuoco con i suoi animali e il fidanzato Liam Hemsworth: «È quello che conta. La mia casa non è più in piedi». Tratta in salvo anche la famiglia di Kim Kardashian. (M.Lan.)