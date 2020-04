E Immobile duro: «Che errore fermarci»

Enrico Sarzanini

«Da cittadino italiano voglio delle spiegazioni». Ciro Immobile sbotta. L'attaccante della Lazio, nonché attuale capocannoniere della Serie A e miglior bomber d'Europa fa parte di quella lunga lista di giocatori che non hanno affatto preso bene la decisione del governo di vietare gli allenamenti delle squadre di calcio. «Il presidente Lotito ha detto bene spiega a Lazio Style Radio - mi sembra pazzesco si debba andare a Villa Borghese anziché a Formello dove abbiamo sei campi e quattro ingressi separati» si sfoga l'attaccante che vuole chiarezza: «Ci devono dire se la ragione di questa scelta è che il campionato non ricomincerà». Immobile non ne fa una questione personale: «In questi giorni ho preferito tacere sui social perché mi avrebbero scritto che spingevo per la ripresa del campionato in quanto secondo in classifica e primo per la Scarpa d'oro quando in realtà a me interessa poco perché voglio soltanto a fare il mio lavoro, quello che più mi manca. Voglio soltanto sapere quando potrò tornare ad allenarmi. Noi siamo pronti a giocare anche con il caldo ogni tre giorni, più di questo non possiamo fare. La mia famiglia e io abbiamo seguito tutte le indicazioni del Governo». Immobile teme che con questa decisione il sistema calcio possa collassare: «In Serie A solo una piccola percentuale di società può avere problemi economici, il vero guaio è per le categorie inferiori e chi lavora intorno al calcio un mondo dove molti non guadagnano come noi».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 30 Aprile 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA