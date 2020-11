E il web si scatena con titoli dei film e sfottò

La notizia dei vigili ha scatenato il web: i lettori sui social si dividono tra chi giustifica i due amanti in divisa, chi li colpevolizza e chi fa dell'ironia. «Scoperti due vigili fare sesso dentro la volante. Multato lui per eccesso di velocità», è tra i tweet più divertenti, ma la notizia spopola anche su Instagram con commenti come «Mayday mayday». Il popolo dei social scherza, critica e legittima su tutte le piattaforme. «Dopo tante notizie di contagi e disgrazie ci sta ogni tanto che ci sia chi fa sesso. Un messaggio di vita e di speranza in un mondo che ormai ha paura di uscire di casa», scrivono su Facebook. «Oh ogni tanto una bella notizia di pace e amore», insiste un altro. Il dibattito è acceso perché c'è chi ricorda che di questi tempi le multe scattano anche davanti al bacio di due coniugi: «Primi a multare se una bacia il marito». Su Twitter è anche partito il divertente gioco del CineVigili', con battute sui titoli dei film. Oltre a 50 sfumature di vigili', il titolo scelto da Leggo per la sua esclusiva, gli utenti hanno proposto titoli più o meno spinti: da Il vigile cerca voglie a Notte prima dei verbali, passando per Altrimenti ci arrapiamo, A qualcuno piace l'audio, Senti chi palpa, Attrazione stradale e Quella sporca pattuglia.(E. Chi.)



Ultimo aggiornamento: Martedì 24 Novembre 2020, 05:01

