E il virus frena: 54 nuovi contagiati

Cala ancora il trend dell'aumento di nuovi casi Covid-19 nella Regione Lazio che passa dai 208 di lunedì ai 181 di ieri. Dieci le vittime e sedici i guariti. Nella provincia di Roma la crescita è di 119 persone positive in più in 24 ore, di cui 54 tra le mura della Capitale che conta però altri sei morti. Sono 2.642 gli attuali malati in tutta la regione, di cui 1.342 in isolamento domiciliare, 1.127 ricoverati non in terapia intensiva e 173 ricoverati in terapia intensiva. Il totale dei morti dall'inizio dell'emergenza è di 162 persone mentre i guariti sono 291 su un totale di 3.095 casi esaminati. Nelle altre province Viterbo ha segnato l'aumento maggiore di giornata con 23 nuovi casi positivi, seguito da Frosinone con 18 casi. Scende sensibilmente Rieti con dodici malati in più ma con tre decessi: una donna di 46 anni, un uomo di 70 e un uomo di 80 anni, tutti con patologie pregresse. Infine a Latina sono 12 nuovi i positivi, e un morto: un uomo di 59 anni. Allo Spallanzani i pazienti Covid-19 sono in totale 208. Di questi, 24 necessitano di supporto respiratorio mentre 161 sono stati dimessi. Dalla Regione arriva il monito: «L'emergenza non è finita».(S. Pie.)

