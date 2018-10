E il Tevere sorvegliato speciale

Lunedì 29 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Sorvegliato speciale, il Tevere resta sotto stretto controllo. Monitoraggi continui e massima allerta oggi per le banchine e le sponde del fiume che attraversa Roma: l'acqua che sale e la pioggia che trascina tutto sul letto del Tevere potrebbero creare non pochi problemi al fiume e alle sue rive nei prossimi giorni.Gli acquazzoni improvvisi, di forte intensità nella modalità con cui sono previsti per oggi, possono infatti creare piccole piene difficili da sostenere per il regolare scorrere del fiume. La Protezione civile sta quindi controllando gli argini: sono ad alto rischio infatti gli argini del fiume e tutti gli accampamenti abusivi lungo le sponde, da Testaccio a Marconi fino al Lungotevere del Centro. L'Agenzia regionale di Protezione civile, per i rischi idrogeologici legati anche al bacino del Tevere, ha predisposto un centinaio di squadre di specialità idraulica-idrogeologica per dare supporto ai territori. In allerta anche le Prefetture. Non solo, sono state allertate anche le squadre del personale dei Vigili del Fuoco che hanno dato la disponibilità di collaborazione con la protezione civile di Roma per coordinare gli interventi sul territorio.(L. Loi.)