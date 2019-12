E il tassista a 110 km/h guarda la partita

«Tassista romano che guida a 110 chilometri orari mentre guarda la partita. Ed è appena iniziata». Il corrispondente di El Pais per l'Italia e il Vaticano Daniele Verdù ha raccontato su Twitter (con tanto di foto) il suo bentornato in Italia e nella capitale.

Dopo essere atterrato domenica sera all'aeroporto di Ciampino, intorno alle 21.15 Verdù ha preso un taxi per rientrare in città. Dal sedile posteriore, però, ha potuto constatare che il tassista era impegnato non solo a districarsi tra segnali stradali, buche, restringimenti e divieti, ma che si era concentrato contemporaneamente anche sulla diretta dal suo cellulare della partita della Roma, impegnata nella difficile trasferta di Verona. Il Tweet in pochi minuti è diventato virale. Scatenando, tra l'altro, centinaia di commenti. «Mamma mia, ci sono cose che non cambiano mai. Un abbraccio» gli risponde il collega spagnolo Alvaro de Juanna. «Almeno stavolta non ha una mano impegnata a reggere il telefonino, come mi è capitato a Malpensa» scrive un altro utente.

E non manca chi decide di prenderla con ironia, gettandola sullo sfottò: «Digli che chi non accetta la carta di credito è un laziale», scrive un altro utente su Twitter. C'è chi però ha notato un dettaglio significativo. Dalla foto pubblicata da Verdù, infatti, si potrebbe evincere che la strada percorsa in quel momento fosse proprio un tratto del Raccordo anulare. Dove quella velocità è consentita. Vedere la partita contemporaneamente, invece no.(R. Nap.)

Martedì 3 Dicembre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA