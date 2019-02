E il Ponte della Scafa chiude due giorni

Colpito dal vento anche il Ponte della Scafa a Fiumicino, le raffiche hanno divelto la ringhiera per la protezione laterale e il cordolo: per la messa in sicurezza, quindi, da ieri si procede solo a senso unico alternato. Il ponte collega Ostia a Fiumicino, coinvolgendo ovviamente anche tutta la viabilità di collegamento con l'aeroporto Leonardo da Vinci, e così per l'intero quadrante si rischia il caos: già ieri, infatti, i primi rallentamenti hanno provocato non pochi disagi mettendo in fila code di automobilisti. Oltre 3 chilometri di fila, infatti, da Ostia Antica al Ponte della Scafa così come dall'aeroporto in direzione Ostia. Questa mattina quindi, quando sarà maggiore il traffico nell'ora di punta, si rischia la paralisi. I lavori andranno avanti almeno fino a domani notte e il traffico a doppia carreggiata dovrebbe essere ripristinato mercoledì mattina. Intanto ieri, in attesa della nuova protezione laterale, sono stati posizionati i new jersey provvisori. «Incontriamoci sul ponte della Scafa alle 17 e studiamo insieme il da farsi». È l'appello che il vicesindaco di Fiumicino Ezio Di Genesio Pagliuca lancia ad Anas, Roma Capitale, Aeroporti di Roma e Protezione Civile.(L. Loi.)

