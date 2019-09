È IL PIANETA K2-18b

Un'altra Terra è possibile. Anzi, il sogno di tutti gli scrittori di fantascienza sembra diventare concreto perché è stato scoperto l''unico pianeta esterno al Sistema Solare che ha sia acqua, sia temperature che potrebbero sostenere la vita. Per la prima volta c'è infatti vapore acqueo nell'atmosfera di un pianeta dalla massa simile a quella alla Terra. Si chiama K2-18 b e si trova alla distanza giusta dalla sua stella per avere temperature compatibili con l'esistenza di forme di vita. Pubblicata sulla rivista Nature Astronomy, la scoperta si deve al gruppo dell'University College di Londra coordinato da Angelos Tsiaras e di cui fa parte l'italiana Giovanna Tinetti.

«La nostra scoperta rende K2-18 b uno dei pianeti più interessanti per gli studi futuri - dice la scienziata italiana -. Non si esclude che nell'atmosfera di K2-18 b, che si trova nella cosidetta zona abitabile della nostra galassia - possano esserci anche azoto e metano. Saranno necessarie ulteriori osservazioni per capire se ci sono nuvole e la percentuale di acqua presente nell'atmosfera».

Giovedì 12 Settembre 2019, 05:01

