E il Mondiale 2026 si fa in tre: Usa, Canada e Messico

Giovedì 14 Giugno 2018

Marco ZorzoMILANO - Il Triangolo? Renato Zero nella sua più famosa canzone non l'aveva considerato. Invece la Fifa sì. Il Mondiale 2026, il primo a 48 squadre, si giocherà in Nord-Centro America: ha vinto così la candidatura United, ovvero Canada, Usa e Messico. Per gli Stati uniti si tratterà della seconda volta (la prima nel 1994), per i centro-latini addirittura la terza (1970 e 1986 le precedenti organizzazioni). Vittoria al primo scrutinio con il 67% dei voti (134). Ancora una sconfitta, la quinta, per il Marocco, al quale sono andati i 65 voti, vale a dire il 33% (compreso quello italiano).E torna di moda il Mondiale allargato a 48 squadre anche tra quattro anni, ovvero Qatar 2022, con il presidente Fifa Gianni Infantino che ha confermato che si giocherà tra novembre e dicembre. Tuttavia l'allargamento verrà preso soltanto dopo Russia 2018.E Infantino ha pure rilanciato la sua candidatura per guidare il calcio mondiale. Lo stesso numero uno lo ha confermato in chiusura del congresso Fifa. Il prossimo appuntamento si terrà a Parigi il 5 giugno del 2019. Così il capo del governo mondiale calcistico: «Una leadership ha bisogno di chiarezza, decisionalità, coraggio, passione e umiltà. Ci prenderemo tutto il tempo necessario per discutere e modellare il futuro del calcio mondiale. Avendo chiaro in mente tutto questo voglio annunciare che mi presenterò per un nuovo mandato».Infantino eletto presidente Fifa nel 2016, quando è stato chiamato a sostituire Joseph Blatter, spazzato via dagli scandali, dopo essere stato il padrone del calcio planetario per 17 anni e mezzo.riproduzione riservata ®