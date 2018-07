È il giorno di Sarri il Chelsea lo presenta

Mercoledì 18 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

ROMA - Dopo la prima intervista in inglese, arriva il momento della presentazione. Il Chelsea ha fissato per oggi alle 15 (diretta SkySport) la presentazione dell'ex allenatore del Napoli con il club londinese. «Voglio giocare il mio calcio anche qui. Voglio divertirmi e magari anche vincere qualcosa»: è il biglietto da visita dell'ex bancario, nel primo video inglese. Tra passato («A Napoli sono stato molto fortunato perché ho trovato giocatori che si sono adattati alla mia idea di calcio») e mercato («con uno o due aggiustamenti, potremo giocare il calcio che voglio»), il 59enne tecnico toscano è pronto a giocarsi le chance in Premier, nel campionato più importante del mondo: «Cinque anni fa allenavo in Serie B - ha ricordato Sarri -, il Chelsea è uno dei club più importanti al mondo. Sarà molto stimolante giocare contro Pep Guardiola, Maurizio Pochettino, Josè Mourinho, Jurgen Klopp, e tutti gli altri». (M.Lob.)