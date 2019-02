È il festival di Sanrap ma senza più rabbia

Giovedì 7 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Francesco BacciniIl Festival di Sanrap.Sarà un'impressione, ma la vera invasione quest'anno a Sanremo è quella dei rapper! Dev'essere come per la temperatura quando c'è umido: reale ce ne sono 5, percepiti 200 perché anche chi come Silvestri non è un rapper ha finito per fare un pezzo rap. Sarò old school, ma sono anche un musicista e un cantautore e questo è, o dovrebbe essere, il Festival della Canzone. Una canzone è un gioco di equilibrio tra una musica ben scritta, un testo con un minimo di senso e una buona linea melodica. Il rap oggettivamente ha poco di tutte queste cose e nel viaggio verso l'Italia ha perso pure l'essere «contro», che era una delle basi. De André diceva che l'artista è un anticorpo che la società si crea contro il potere finiremo male: oggi gli anticorpi vanno a braccetto coi bacilli. È drammatico che l'unico pezzo un pelo irriverente verso il governo sia stato cantato dalla Hunziker.