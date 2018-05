E il Comune dimentica gli spazi per i cani

Mercoledì 30 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Ida Di GraziaCon l'arrivo della bella stagione per gli amanti degli animali diventa sempre più complicato trovare aree dedicate agli amici a quattro zampe, tanto che in molti si sono dovuti arrangiare. Sono ormai in tantissimi i cittadini romani che si sono uniti in una spontanea autogestione per falciare i prati o raccogliere le deiezioni dei propri cani, con il rischio di incorrere anche in multe pesanti.Perché la verità è che da circa due anni è scaduto l'appalto per la cura, la disinfestazione e il ritiro delle deiezioni canine e le aree sono in completo abbandono. A lanciare l'allarme è la consigliera Ilaria Piccolo che lo scorso venerdì ha presentato un'interrogazione al Comune di Roma proprio per ricevere delle risposte.Quattro i punti chiave: sapere se nei programmi dell'attuale amministrazione sono previsti interventi di pulizia e di manutenzione delle aree cani; se esiste una calendarizzazione degli interventi; se sono previste misure al fine di evitare ai cittadini lo smaltimento dei rifiuti organici fai da te. Sulla base dell'ultimo censimento del 2016 gli spazi all'interno di aree verdi adibiti ad aree cani sono 196 con solo 4 aree ludiche per cani diventate 8 nel 2018 - e 83 aree verdi, ma la cura del verde cittadino, salvo rare eccezioni è praticamente inesistente. Si potrebbe arrivare addirittura a parlare di Emergenza sanitaria, perché nelle aree ormai impraticabili ci sono ad esempio i forasacchi, semi della famiglia delle graminacee che provocano fastidio al naso e alle orecchie dei cani.Inoltre quei pochi canestri presenti per la raccolta non vengono ritirati e di conseguenza qualche cittadino, pensando di rendersi utile lo toglie e lo poggia accanto alle campane di vetro, rischiando di incorrere in qualche sanzione. Come evitare dunque multe salate quando non si sa cosa fare? La palla passa al Comune.riproduzione riservata ®