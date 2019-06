E il collegamento web è off line da 6 anni

Cliccando sul sito web di Roma Capitale non è più dato sapere se un veicolo è stato rimosso o rubato. È scomparso infatti dalle pagine online del Comune il link per conoscere il destino delle auto parcheggiate sulle strade della capitale. Sono sei anni ormai che il collegamento non esiste più e per adesso nessuno ha in progetto di ripristinarlo.

«Nel caso in cui dovessimo scoprire che la nostra macchina non è più nel posto in cui l'avevamo lasciata - spiega Gabriele Di Bella, storico dirigente sindacale - per avere informazioni su un'eventuale rimozione è necessario contattare la centrale operativa del Corpo della Polizia municipale oppure il Gruppo locale di riferimento del territorio in cui il mezzo era stato parcheggiato. Nel caso in cui si riesca poi a contattare l'ufficio e a sottoporre la propria richiesta, indicando tipo e targa della vettura e indirizzo, per ritirare l'auto è necessario presentarsi al deposito ovvero nel luogo in cui dovrebbe essere stata ricoverata: muniti di un documento di identità in corso di validità, libretto di circolazione, regolare documento di assicurazione del veicolo valido».(F. Sci.)

Giovedì 13 Giugno 2019, 05:01

