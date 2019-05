E il Codacons invia un esposto all'Anac

Risposte incomprensibili e contraddittorie: per questo il Codacons ha inviato all'Anac le risposte fornite da Atac e Otis sulla situazione della stazione Repubblica della metro A di Roma. «L'Associazione ha deciso di trasmettere all'attenzione dell'Autorità Anticorruzione tutti gli atti pervenuti dalle due società ravvedendo evidenti contraddizioni nelle affermazioni fornite dalle aziende sui ritardi nella riapertura della fermata Repubblica».

«Molte questioni - si legge nell'istanza - hanno trovato risposte parziali, a tratti non chiare e comprensibili, con rappresentazioni di circostanze che non sembrano fornire in maniera univoca, concreta e precisa risoluzioni della vicenda rimanendo fumose le cause, le tempistiche e le modalità di ripristino di un servizio fondamentale per la collettività. Abbiamo deciso di coinvolgere l'Anac, affinché apra una indagine sul caso». Intanto residenti e lavoratori delle zone interessate dalla chiusura delle tre stazioni, in possesso di regolare abbonamento al trasporto pubblico, possono fornire la pre-adesione alla class action allo studio del Codacons.

