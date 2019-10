È il cento diciottesimo morto sulle strade della Capitale, l' anziano di 82 anni travolto ed ucciso da un mini Suv mentre attraversava via Trionfale all' altezza del civico 11060. Alla guida della Suzuky Jimny un altro anziano settantanovenne. L' impatto fatale è avvenuto nel centro abitato. Il corpo dell' ottantaduenne è stato sbalzato sull' asfalto per diversi metri. L' autoambulanza del 118, arrivata sul teatro dell' incidente in pochi minuti, ha trasportato d'urgenza la vittima al San Filippo Neri dove, nonostante i tentativi di salvarlo e di rianimarlo da parte dei medici è morto dopo 12 ore di atroci sofferenze. Gli agenti della polizia locale del XIV gruppo hanno sottoposto l' investitore alla prova dell' etilometro e lo hanno denunciato per omicidio stradale. Su quel tratto di strada si erano verificati già in passato numerosi incidenti gravi alcuni dei quali mortali.(E. Orl.)

Lunedì 28 Ottobre 2019, 05:01

