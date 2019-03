E ieri fermi più della metà degli impianti

Non c'è da meravigliarsi che sia finita sotto accusa la manutenzione degli impianti delle metropolitane di Roma: per farsi un'idea dello stato in cui versano scale mobili e ascensori basta dare un'occhiata a come si presentavano ieri pomeriggio. Un'ecatombe che va avanti così, a stazioni alterne, da anni. Delle 27 fermate della linea A della metro, quindi da Battistini ad Anagnina, ieri erano e sono tuttora chiuse le tre stazioni del Centro, Repubblica, Barberini e Spagna, per problemi alle scale mobili. Ma nelle 24 fermate rimaste aperte, gli impianti non se la passano certo meglio. A cominciare da Flaminio che, schiacciata da un flusso anomalo di passeggeri, dirottati lì per necessità dopo i guasti, ha visto andare in tilt tutte le scale mobili. Ma il problema è assai diffuso: ben 13 fermate su 24 hanno dei guasti a scale, ascensori e montacarichi. Se ne salvano davvero poche, meno di una su due. Con il cartello guasto e le transenne, infatti, ci sono Manzoni, Lucio Sestio e Giulio Agricola, Porta Furba, Numidio Quadrato e Cipro, Arco di travertino, Anagnina e Ottaviano, Colli Albani, valle Aurelia e Ponte Lungo. Tutti sulle scale a piedi, almeno finché la stazione resta aperta.(L. Loi.)

