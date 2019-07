E ieri anagrafe in tilt per un black out

#Campidogliodown, ieri, a Roma con la rete internet che ha lasciato in panne i servizi demografici del Comune. Tutta colpa di un guasto tecnico che, senza alcun preavviso, ha messo in ginocchio il servizio informatico. E nei municipi si è scatenato il finimondo. Il sito del Comune di Roma spiegava: Si avvisa l'utenza che, per problemi tecnici sul sistema informatico della popolazione di Roma Capitale, persistono difficoltà che non consentono la regolare erogazione dei servizi demografici ma intanto tutti i cittadini che erano andati agli sportelli, non sapendo del guasto, si sono ritrovati alle rese con un black out fuori programma. I disagi sono iniziati lunedì, a macchia di leopardo, per poi coprire tutta Roma ieri mattina. Con il risultato che nei 15 municipi al completo centinaia di persone, con un appuntamento preso online da settimane, hanno sperato che la situazione si sbloccasse prima di rinunciare al certificato e andar via. Del resto un appuntamento preso online a Roma vale oro, visto che rinunciarvi significherebbe dover aspettare almeno un altro mese. Ora come verranno recuperati gli appuntamenti andati in bianco?(L. Loi.)

Mercoledì 17 Luglio 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA