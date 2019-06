E i vip twittano: sembra una discarica

Ore 15:45, #Vigna Clara. Dopo tre giorni di puzza nauseabonda sono passati. Ha così twittato pochi giorni fa Rita Dalla Chiesa. L'emergenza rifiuti riguarda ormai tutti i quartieri, e colpisce tutti i cittadini, anche quelli più famosi. Decine e decine i commenti di risposta dei follower, che ripostano foto delle loro zone ritraendo cassonetti pieni, rifiuti gettati a terra, strade diventate depositi di sporcizia di ogni tipo.

Un vero e proprio report' aggiornato, quello della Dalla Chiesa, che quasi ogni giorno racconta il peggioramento della situazione rifiuti' in questo caso a Vigna Clara. Non sono abituata a raccontare balle, posta sempre sui social la giornalista, e in effetti è difficile mentire sul degrado e sul disagio che i romani stanno vivendo. Una vera e propria scia di cattivi odori che i vari rifiuti gettati per strada producono a tutte le ore del giorno e della notte.

Foto inequivocabili, testimonianze su testimonianze. Tutti, ma proprio tutti si uniscono al coro di protesta e sdegno contro la situazione tragica relativa ai rifiuti a Roma attraverso i social network. La sindaca Raggi è avvertita.(M. Mon.)

Giovedì 20 Giugno 2019, 05:01

