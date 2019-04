E i treni vanno in tilt per colpa dei vandali

Un lunedì più duro del solito per tanti pendolari che si spostano a Roma con il treno. Diversi cavi tecnologici, posti tra le stazioni di Tuscolana e Ostiense, sono stati tagliati e danneggiati, con gravi ripercussioni su tutta la circolazione ferroviaria: per tutta la mattinata di ieri, diversi treni sono stati deviati, posticipati o soppressi.

Resta da capire se si è trattato di un semplice atto vandalico o, molto più probabilmente, di un tentativo di furto di rame. Il danneggiamento, avvenuto intorno alle due della notte tra domenica e lunedì, ha causato ritardi fino a un'ora e cancellazioni di treni lungo diverse linee: la Viterbo-Roma (FL3), la Civitavecchia-Roma (FL5), la Roma Fiumicino-Fara Sabina-Roma (FL1 e Leonardo Express), ma anche i treni a lunga percorrenza della direttrice Tirrenica.

Una volta individuato il danno, i tecnici di Rete Ferroviaria Italiana sono intervenuti per ripristinare la circolazione, ma i lavori sono durati per tutta la mattinata, concludendosi solo nel primo pomeriggio. Oltre al danneggiamento dei cavi, ci sarebbe stato anche un principio d'incendio nell'area interessata dall'atto vandalico. Attivati servizi navetta dalla stazioni interessate.(E. Chi.)

