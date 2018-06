E i residenti festeggiano «Buche tappate via il degrado»

Lunedì 4 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Transenne, varchi di filtraggio, strade chiuse al traffico e controlli. E' una blindatissima Ostia ad accogliere Papa Bergoglio per la festa del Corpus Domini. Se da un lato ci sono disagi per la viabilità, in molti hanno apprezzato il restyling del X Municipio. L'arrivo del Papa mette tutti d'accordo: «Senza tutte quelle buche, sembra di essere finalmente in un posto civile, senza più il degrado a cui siamo costretti tutti i giorni», lungo il chilometro della processione le bandierine colorate e le tradizionali infiorate hanno fatto il loro dovere. «Strade belle da vedere, pulite e senza buche, un sogno», dice una signora del posto, «Si ma solo dove passa il Papa, è un po' una presa in giro», gli fa eco il marito che prosegue «Dobbiamo aspettare altri cinquant'anni per vederla così». A Ostia la situazione del manto stradale è tra le più gravi del X Municipio. Le buche, che oltre a essere numerose, hanno anche grandi dimensioni, non solo danneggiano la viabilità, ma mettono a serio rischio la vita degli automobilisti e dei pedoni. Al momento le strade sono infatti senza manutenzione perché l'appalto è scaduto lo scorso 21 febbraio.(I. Di. G.)