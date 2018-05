E i nerazzurri sperano nell'Uomo Ragno

Martedì 8 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

MILANO - Inter, uno Zenga per... amico. Dopo il regalo di Gasperini, ex dal dente avvelenato ma super partes nell'1-1 con la Lazio che ha riaperto i giochi per il 4° posto, i nerazzurri di Luciano Spalletti, nel prossimo turno di campionato, potrebbero beneficiare di un secondo cadeau e di un altro illustre alleato: l'Uomo Ragno Walter Zenga, interista di nascita e di professione (12 anni a Milano, dal 1982 al 1994) e costretto a fare punti contro i biancocelesti di Inzaghi, nella sfida di domenica allo Scida, per scongiurare il pericolo retrocessione. A 2 giornate dal termine, il Crotone è infatti in piena bagarre, con Lazio e Napoli (al San Paolo) come ultimi ostacoli nella corsa salvezza. E, per tutta la giornata di ieri, sono arrivati per Zenga solo messaggi di solidarietà e di buon auspicio dagli internauti nerazzurri. Alle lamentele, ingiustificate, dell'Uomo Ragno per un gol annullato ai suoi nel ko di domenica a Verona, hanno fatto seguito infatti centinaia di post con una richiesta su tutte: «Mister batti la Lazio, una vittoria per voi e per noi. Crotone salvo e Inter in Champions League». La lotta per la Champions passa anche da questo. (A.Agn.)