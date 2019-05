E i grillini perdono anche l'hinterland

Il Movimento 5 stelle verso una sonora sconfitta nelle elezioni amministrative nella provincia di Roma. Nel voto dei 31 Comuni dell'hinterland romano, chiamati a rinnovare sindaci e relativi consigli comunali, i pentastellati - quando sono state scrutinate circa metà sezioni - sono indietro anche nelle loro Civitavecchia e Nettuno. A Carpineto Romano, a causa della scomparsa di Luigi Cacciotti, vicesindaco e candidato primo cittadino, le elezioni sono state rimandate al 23 giugno.

A Civitavecchia, finora roccaforte M5S, la vicesindaca uscente Daniela Lucernoni, è terza per distacco, con l'avvocato Ernesto Tedesco del centrodestra in testa. E un'altra sconfitta schiacciante si profila a Nettuno, dove il candidato ufficiale Mauro Rizzo è al quarto posto, a 21 sezioni su 35. A Ciampino, invece, con metà sezioni scrutinate, è testa a testa tra Giorgio Balzoni del centrosinistra e Daniela Ballico del centrodestra. Lo stesso per Monterotondo, con Riccardo Varone, centrosinistra, e Simone Di Ventura, centrodestra.

Con un quarto delle sezioni scrutinate, a Palestrina, è in testa Manuel Magliocchetti, a Tivoli Giuseppe Proietti. In caso di ballottaggio i Comuni con più di 15mila abitanti torneranno alle urne il 9 giugno.

Per gli altri Comuni, eletti sindaco: Flavio De Santis, Vallepietra; Marco Orsola, Saracinesco; Fulvio Proietti, Rocca Canterano; Francesco Colagrossi, Capranica Prenestina; Gianpaolo Nardi, Castel San Pietro Romano; Enzo Aureli, Pisoniano; Francesco Napoleoni, Sambuci; Andrea Lepri, Gorga; Gabriele Caucci, Arsoli; Ivan Ferrari, Gavignano; Alfonso Giardini, Nazzano; Mattia Folgori, Roviano; Sergio Pimpinellli, Ponzano Romano; Felicetto Angelini, Artena; Angelo Lupi, Cave; Fausto Giuliani, Colonna; Alessandro Cefaro, Gennazzano; Danilo Felici, Gerano; Massimo Pulcini, Monte Porzio Catone; Maurizio Pasquali, San Vito Romano; Martina Domenici, Sant'Angelo Romano; Giovanni Battista Pascazi, Moricone; Anna Gentili, Rocca Priora; Federico Mariani, Poli; Fiorenzo De Simone, Vicovaro.

(F.Sci.)

Martedì 28 Maggio 2019, 05:01

