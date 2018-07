E i francesi oltraggiano le fontane

Lunedì 16 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Flavia ScicchitanoEsultanze, cori e sfregio alle fontane di Roma. I tifosi francesi ieri hanno invaso il centro storico della capitale per festeggiare la vittoria in finale ai Mondiali. Migliaia di supporter hanno occupato pub e piazze per assistere davanti agli schermi al match Francia-Croazia. Ed esplodere poi, al termine della partita, in un festeggiamento fuori controllo. Maglia blu indosso e bandiera nazionale dipinta in volto, circa 300 tifosi francesi si sono radunati al termine della partita a Campo de' Fiori, a pochi passi da piazza Farnese, dove si trova l'ambasciata francese. Sventolando bandiere e intonando cori della loro squadra campione del mondo, i supporter hanno voluto celebrare il momento tuffandosi anche nelle fontane romane. A Campo de' Fiori la vasca della fontana è stata presa d'assalto, tra balli, canti e tuffi in acqua, sotto gli occhi divertiti di centinaia di persone che incitavano una manciata di ragazzi a conquistare la vetta del monumento, oltraggiando in modo barbaro la storica fontana della capitale. Ma l'episodio di ieri sera è solo l'ultimo sfregio ai monumenti romani da parte di turisti in gita a Roma. Solo qualche settimana fa, alcuni vacanzieri si sono tuffati nella grande vasca della Fontana dell'Acqua Paola al Gianicolo per sfuggire alla canicola e trovare un po' di refrigerio.riproduzione riservata ®