E i detenuti di Rebibbia puliranno il circuito

Detenuti all'opera con una squadra di oltre 20 unità per l'intervento di pulizia delle aree verdi limitrofe al circuito di Formula E.

L'iniziativa fa parte del progetto #MiRiscattoPerRoma, che ha lo scopo di favorire il reinserimento socio-lavorativo delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, in base ad un protocollo siglato da Roma Capitale e Ministero della Giustizia, che vede il coinvolgimento della Casa circondariale di Rebibbia. Non solo cura del verde. Recentemente infatti il prezioso lavoro dei detenuti è stato impiegato sul fronte dei lavori pubblici legati alla manutenzione stradale. Grazie all'accordo con la società Autostrade per l'Italia, un gruppo di alcuni detenuti (opportunamente formati), è impiegata anche nel lavoro di rifacimento della segnaletica stradale e della pulizia delle caditoie. Attività, questa, che non veniva svolta da molti anni.

L'Assessore Daniele Frongia ha anche incontrato i detenuti al lavoro nell'area verde compresa tra Via Cristoforo Colombo, Viale del Pattinaggio e Viale Marconi.

