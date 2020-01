E i cori contro Zaniolo scaldano Roma-Lazio

Dopo gli scontri che hanno riportato la morte di un tifoso a Potenza nella Capitale si entra nella settimana più calda dell'anno. Quella del Derby, una partita che storicamente fa rima con risse, coltellate e tafferugli. I toni si sono alzati dopo i cori contro Zaniolo urlati dai laziali. Anche se c'è da sottolineare che negli ultimi 2 anni non sono stati più registrati fatti di cronaca durante la stracittadina.

Merito anche dei nuovi dispositivi di controllo messi a punto da Prefettura e Questura. A blindare Roma-Lazio ci penseranno circa duemila agenti in assetto anti-sommossa. Controlli a tappeto anche nei giorni che precedono il derby: la Digos capitolina sta monitorando da settimane i profili degli ultrà più scalmanati. Anche le radio romane, bacino infinito di ultrà vengono ascoltate per sapere il polso della situazione delle tifoserie. L'area dello stadio verrà bonificata per tre giorni di seguito da giovedì notte. Tre prefiltraggi chiuderanno il cerchio dei controlli.(F. Pas.)

Lunedì 20 Gennaio 2020, 05:01

