E i ciociari spaventano l'Olimpico

Mercoledì 26 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

ROMA - Rino Gaetano aveva un fratello che era figlio unico perché convinto che Chinaglia non può passare al Frosinone mentre Calcutta chiede scusa se non è lo stesso di tanti anni fa perché leggo il giornale e c'è papa Francesco. E il Frosinone in serie A. Oggi l'arrivo della squadra ciociara all'Olimpico fa tutt'altro che sorridere. Il Frosinone, fin qui un punto e zero reti fatte, può determinare il futuro di Di Francesco, e quindi della Roma. A decidere le sorti del tecnico saranno due romanisti doc come Ciofani e Soddimo. Il primo di Avezzano ha passato nella capitale 3 anni all'Atletico Roma (ex Lodigiani); il secondo è di San Basilio e non ha mai nascosto la sua fede giallorossa. Sono i due giocatori simbolo di una squadra che verrà all'Olimpico per entrare nella storia, della Roma. La sfida alla Ciociaria prima del derby capitolino, tutto in 4 giorni di fuoco. «La Roma cercherà di aggredirci dal 1', per mettere la partita su un canale che le sarebbe più congeniale - avvisa il tecnico Longo -.Bisognerà prenderla con le molle, sappiamo di avere di fronte una grande Roma, allenata da un grande allenatore ma non possiamo stare a guardare ai loro problemi. Per la nostra crescita e per uscire da questa situazione». (F.Bal.)