E hanno creato diverse linee che giocano su forme identiche e colori diversi, oppure linee differenti ma stampe uguali. Per la festa della mamma del 13 maggio ecco allora che acquistare una coppia di abiti coordinati può essere un regalo originale che testimonia un legame speciale e indissolubile. Basta metterci un tocco di ironia.Elisabetta Franchi propone per mamma e figlia un look boho chic candido. Gli abiti bianchi, lunghi fino ai piedi con morbide balze sono indossati con sopra un gilet crochet. La mamma indossa accessori maxi come orecchini e collana, mentre la figlia, un cappellino bombetta nero che le dà un tocco spiritoso.Neri ed identici gli abiti portati in passerella da Monnalisa. Adulta e bimba indossano due mini dress neri con vita scesa e fiore su una spalla. Uguale l'acconciatura ed anche le scarpe, delle ballerine piatte allacciate alla caviglia. Gonna rossa lucida e camicetta cipria con ruches e fiocco nero per l'outfit Mini Me di Ovs.Stessa fantasia floreale con fondo nero e flowers gialli, viola e verdi ma diversa linea per la coppia firmata Dolce & Gabbana. La mamma indossa un abito sensuale che avvolge la silhouette e si stringe sui fianchi con una gonna a matita, mentre la figlia, tra ruches e volant ha un vestito ampio.riproduzione riservata ®