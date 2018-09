E gli operatori ecologici pronti allo sciopero

Venerdì 28 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Il bilancio consolidato di Roma non sarà approvato entro la data di scadenza prevista del 30 settembre. L'annuncio arriva in Aula per voce dell'assessore al Bilancio e Partecipate Giovanni Lemmetti. A bloccare l'ok al documento è il bilancio di Ama che non è ancora stato approvato dall'assemblea societaria, a causa di una verifica ancora in corso a Palazzo Senatorio di alcune partite contabili del passato tra la municipalizzata e il Comune. Circostanza che allarma i sindacati del settore, che stamane saranno già in piazza Santi Apostoli per una prima assemblea pubblica: «La crisi aziendale è alle porte. Ora la vertenza è legata al nodo del bilancio. Indiciamo quindi lo stato di agitazione e, se non si dovesse arrivare subito all'approvazione, lo scioperò sarà inevitabile», promettono Fp Cgil, Fit Cisl e Fiadel. Lemmetti, però, rassicura: «Ama ha tutte le risorse per soddisfare le esigenze, il pagamento degli stipendi, i fornitori e tutto ciò che riguarda il servizio pubblico. La verifica sulle partite non incide minimamente. È volontà dell'amministrazione sostenere l'azienda». L'assessore, al contempo, riferisce all'Aula di una «sanzione accessoria» prevista per il ritardo dell'ok al consolidato che «comporta il blocco delle assunzioni fino a che non venga approvato».(P. L. M.)