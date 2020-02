E Giulio Regeni abbraccia Zaki sul murale

Laika colpisce ancora. La street artist romana ha dedicato uno dei suoi celebri murales a Patrick George Zaki, attivista e ricercatore ventisettenne arrestato, detenuto e torturato in Egitto dallo scorso 7 febbraio. Zaki era tornato nella sua città d'origine, Mansoura, in vacanza, partendo da Bologna, dove sta seguendo un Master universitario. La potenza dell'opera è accentuata anche dalla presenza di un altro giovane studente che ha subito un analogo destino nello stato africano, ossia Giulio Regeni.

Nell'opera di Laika, Regeni abbraccia Patrick Zaki, in tuta da carcerato, come un fratello, un amico, un compagno di viaggio, e gli sussurra all'orecchio: «Stavolta andrà tutto bene». Il ricercatore friulano venne infatti rapito il 25 gennaio del 2016, il suo corpo martoriato e senza vita fu ritrovato in un fosso nella periferia del Cairo il successivo 3 febbraio, nei pressi di una prigione dei servizi segreti egiziani. Il murale di Laika è apparso nella notte tra il 9 e il 10 febbraio, in via Salaria, sul muro intorno a Villa Ada. Un luogo certamente non casuale, perché a pochi passi si trova l'ambasciata egiziana. Quattro anni fa, la storia di Giulio Regeni ebbe un epilogo drammatico, e da allora i rapporti fra Italia ed Egitto si sono deteriorati, ma verità e giustizia ancora non sono emerse. Le associazioni umanitarie, Amnesty in primis, si augurano che stavolta la fine possa essere ben diversa, e che Zaki possa tornare sano e salvo nell'Italia che l'ha accolto a braccia aperte. Come il più celebre Banksy, anche la street art di Laika è famosa per il suo carattere fortemente politicizzato e l'irriverente denuncia sociale che divampa dalle sue opere. Solo una settimana fa, Laika aveva denunciato con un altro murale l'epidemia d'ignoranza sul coronavirus cinese.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 12 Febbraio 2020

