«È già una tradizione per unire la famiglia»

Antonio, 83enne ospite del Centro Anziani Casson di Chioggia, per Natale vorrebbe ricevere in dono un rasoio elettrico «perché faccio la barba tutti i giorni, sa?». Ad esaudire il suo desiderio ci hanno pensato ben tre nipoti, le sorelle Stefania, Laura e Francesca, che già lo scorso anno gli avevano regalato due berretti.

Perché avete scelto proprio lui?

«Cercavamo un nonnino che ci ricordasse il nostro, che non c'è più. Antonio si chiama come lui».

Avete intenzione di incontrarlo?

«Ci piacerebbe, soprattutto in questo periodo di solitudine forzata. Intanto gli abbiamo inviato una lettera».

Penserete a lui anche l'anno prossimo?

«Sì, è diventata una tradizione di Natale per noi che viviamo in tre città diverse. Ci unisce».



